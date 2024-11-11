Крупнейший банк США предрек Трампу два года успеха

Гратцер добавил, что в течение ближайших двух лет американские власти будут придерживаться курса Трампа благодаря тому, что Республиканская партия вернула себе контроль над сенатом. При этом после 2026 года, когда пройдут следующие промежуточные выборы в Конгресс, «делать эти вещи будет не так просто».