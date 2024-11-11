Влах: на русском в Молдавии говорит много этносов, это не изменить законом

КИШИНЕВ, 11 ноя — РИА Новости. На русском языке в Молдавии говорит много этносов, это реальность, которую нельзя изменить внесением поправок в конституцию, заявила РИА Новости экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах.
До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 года его по предложению действующего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам.
«В Республике Молдова есть язык межэтнического общения, и это русский язык. В нашей стране проживает множество этносов, представители которых общаются между собой преимущественно на русском языке. Это реальность, которую нельзя игнорировать, и этот факт нельзя изменить путём внесения изменений в законодательство или даже в конституцию», — заявила Влах.
По её словам, часто политики используют языковой вопрос в своих интересах.
«Это ненормально, потому что такие ситуации ставят под угрозу единство молдавского общества. Я лично считаю, что все проблемы, связанные с языками в Республике Молдова, исчезнут, если политики перестанут использовать их в узких политических целях», — подчеркнула Влах.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако КС постановил, что новый закон не соответствует конституции.