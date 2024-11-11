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Telegraph: Макрон и Стармер хотят попросить Байдена разрешить удары вглубь РФ

Как пишет газета со ссылкой на источники, в правительстве Великобритании ожидают от Джо Байдена ускорения экономической помощи Киеву в ближайшие недели.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Британские власти рассчитывают, что президент США Джо Байден до истечения срока своих полномочий в январе разрешит использовать западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в правительстве королевства.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы эффективно использовать время до 20 января вместо того, чтобы оставить все на паузе до следующей администрации», — заявил изданию неназванный собеседник. Другой источник отметил, что в правительстве Великобритании ожидают от Байдена ускорения экономической помощи Киеву в ближайшие недели.

По информации газеты, вопрос выдачи разрешения на использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ будет обсуждаться на встрече президента Франции Эмманюэля Макрона с премьер-министром королевства Киром Стармером в Париже 11 ноября. The Daily Telegraph выразила мнение, что в случае одобрения этого шага избранному президенту США Дональду Трампу после вступления в должность 20 января будет трудно пересмотреть это решение.

В сентябре газета The Times проинформировала со ссылкой на источники, что Великобритания не разрешит использовать Storm Shadow для ударов вглубь российской территории без одобрения США. По ее данным, Лондон не «пойдет в одиночку» на такой шаг, поскольку успешное использование этих ракет невозможно без американских систем наведения.

12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он указал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут для РФ.

Макрон Эмманюэль