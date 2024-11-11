Литва усилит контроль за ввозом в Беларусь товаров двойного назначения

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Таможня Литвы с сегодняшнего дня ужесточит меры контроля за экспортом в Беларусь товаров двойного назначения.
Как отмечала пресс-служба литовского таможенного ведомства, электронные компоненты находятся в так называемой «группе риска» товаров, декларируемых для экспорта из стран ЕС.
«В рамках международных санкций в отношении РФ контроль товаров двойного назначения будет введен на пограничных пунктах на границе с Беларусью».
Литовская таможня также пояснила свои меры, которые начнут действовать с понедельника, тем, что товары двойного назначения могут использоваться для производства военной техники, оборудования.
Особое внимание литовские таможенники будут уделять чипам, микросхемам и другим электронным компонентам.
Также литовская таможня с понедельника ужесточает на пограничных пунктах с Беларусью контроль за медицинским диагностическим оборудованием, различными механизмами и их частям.
В литовском ведомстве заявили, что ограничения применяются в рамках блокировки поставок санкционных товаров в Россию и Беларусь.