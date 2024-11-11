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Литва усилит контроль за ввозом в Беларусь товаров двойного назначения

Особое внимательно литовские таможенники будут обращать на чипы, микросхемы и иные электронные компоненты.

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Таможня Литвы с сегодняшнего дня ужесточит меры контроля за экспортом в Беларусь товаров двойного назначения.

Как отмечала пресс-служба литовского таможенного ведомства, электронные компоненты находятся в так называемой «группе риска» товаров, декларируемых для экспорта из стран ЕС.

«В рамках международных санкций в отношении РФ контроль товаров двойного назначения будет введен на пограничных пунктах на границе с Беларусью».

говорилось в сообщении пресс-службы.

Литовская таможня также пояснила свои меры, которые начнут действовать с понедельника, тем, что товары двойного назначения могут использоваться для производства военной техники, оборудования.

Особое внимание литовские таможенники будут уделять чипам, микросхемам и другим электронным компонентам.

Также литовская таможня с понедельника ужесточает на пограничных пунктах с Беларусью контроль за медицинским диагностическим оборудованием, различными механизмами и их частям.

В литовском ведомстве заявили, что ограничения применяются в рамках блокировки поставок санкционных товаров в Россию и Беларусь.

таможня