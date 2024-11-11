Вольфович: Беларусь и Россия подготовили договор о гарантиях безопасности

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Белорусская и российская стороны завершили работу над договором о гарантиях безопасности Союзного государства (СГ), сообщил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.
«Мы завершили работу по договору о гарантиях безопасности Союзного Государства и завершили работу по концепции безопасности Союзного государства — это тоже очень важный стратегический документ».
По его словам, далее планируется совместно с секретариатом российского Совбеза вынести эти документы на утверждение президентов Беларуси и России на Высшем госсовете.
Вольфович также проинформировал, что положения договора о гарантиях безопасности СГ будут опубликованы в ближайшее время. В нем будет заложен принцип использования ядерного и обычных вооружений, а также другие методы защиты Союзного государства.
Что касается новой концепции безопасности СГ, то в ней закрепят положение о совместном противодействии политике США, недружественных государств НАТО и Европейского союза для «достижения стратегических целей по взаимовыгодному и равноправному международному сотрудничеству».
Детали договора
Ранее российский посол в Минске Борис Грызлов сообщил, что в договоре Беларуси и России о гарантиях безопасности прописан порядок действий при возникновении реальной угрозы суверенитету одного или обоих государств.
По словам дипломата, в договор включены и положения, которые связаны с размещением российского тактического ядерного оружия на белорусской территории.
Оружие находится в Беларуси как действенный инструмент для военного сдерживания возможных актов агрессии, а также пресечения намерений проводить провокации на западном фланге Союзного государства.
Вместе с тем, как подчеркнул посол, обе стороны подтверждают, что взаимодействия в сфере безопасности не направлено против других государств и осуществляется в соответствии с целями и принципами устава ООН и другими нормами международного права.
«Этот факт дополнительно подтверждает оборонный характер договора», — констатировал Грызлов.