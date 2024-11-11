ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вылетел в Эр-Рияд с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Служителя двух святынь — Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда 11 ноября отбыл в эту страну с рабочим визитом», — говорится в сообщении.
В соответствии с программой пребывания глава республики выступит на внеочередном арабо-исламском саммите, посвященном эскалации ситуации в секторе Газа и Ливане, а также выработке мер по скорейшему урегулированию ближневосточного конфликта, добавили в пресс-службе.