Мирзиёев вылетел в Эр-Рияд

В соответствии с программой пребывания глава республики выступит на внеочередном арабо-исламском саммите, посвященном эскалации ситуации в секторе Газа и Ливане, а также выработке мер по скорейшему урегулированию ближневосточного конфликта, добавили в пресс-службе.