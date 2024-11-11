И.о. главы Самары Носков прокатился на велосипеде в Загородном парке

Исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков прокатился на велосипеде в Загородном парке и оценил общественное место. Он отметил, что парк отличный, а место с видом на Волгу — очень удачное. Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале.
«Все поколения горожан гуляют и общаются. При мне бабушка играла с внуками в футбол. Дедушка взял книгу в лавке обмена и читал. Встретил белочку, она людей совсем не боится, значит — не обижают ее здесь», — рассказал Носков.
Аттракционы в парке сейчас законсервированы, идет обрезка аварийных веток деревьев и уборка перед зимним сезоном работы. И.о. мэра поделился своим мнением по поводу внешнего вида и наполнения городского пространства.
«Парк не заброшен, в этом городу очень повезло. Нужно каждый год обновлять его инфраструктуру, наполнять интересными аттракционами, лавочками, скульптурами, важно и хорошее освещение. Парк нужен Самаре, значит — нужно событийное его наполнение», — считает Иван Носков.