Депутаты Башкирии доработают закон о фонограмме

«У зрителей разные запросы и ожидания. Кто-то идет на самого артиста, на его шоу и не сильно озабочен живым звуком, а для кого-то живое исполнение принципиально важно, и он не готов платить за “суррогат”. По сути, это вопрос защиты прав потребителей и справедливой стоимости продукта. Есть популярные артисты, которые чуть не ежедневно дают по три концерта. Специалисты подтвердят, что “вживую” в таком режиме работать невозможно. А поскольку информации о фонограмме нет, зритель против своей воли оказывается обманут. Наш законопроект защищает право людей на честную информацию», — подчеркнул Толкачев.