Депутаты Башкирии доработают закон о фонограмме

Напомним, инициатива должна защитить право зрителя на получение достоверной информации о формате выступлений.
«Законопроект призван урегулировать использование фонограммы на концертах. Чтобы правовой механизм был более четким и рабочим, мы сосредоточимся на ключевом моменте — обязательном информировании зрителя. Прежде чем купить билет, зритель должен знать, какой звук его ждет: живое исполнение или “плюсовая” фонограмма с имитацией пения. Для этого мы предлагаем ввести в законодательство понятие “плюсовая фонограмма” и установить обязанность рекламодателя указывать на афишах и в другой рекламной продукции соответствующую информацию», — пояснил председатель Курултая РБ Константин Толкачев.
При этом речи о запрете фонограммы с записью музыкальных инструментов и голоса исполнителя не идет.
«У зрителей разные запросы и ожидания. Кто-то идет на самого артиста, на его шоу и не сильно озабочен живым звуком, а для кого-то живое исполнение принципиально важно, и он не готов платить за “суррогат”. По сути, это вопрос защиты прав потребителей и справедливой стоимости продукта. Есть популярные артисты, которые чуть не ежедневно дают по три концерта. Специалисты подтвердят, что “вживую” в таком режиме работать невозможно. А поскольку информации о фонограмме нет, зритель против своей воли оказывается обманут. Наш законопроект защищает право людей на честную информацию», — подчеркнул Толкачев.
Известно, что новую редакцию закона планируют вынести на голосование в конце ноября, после проработки с экспертами, юристами и представителями антимонопольной службы.