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Большое переселение осужденных планируется в Казахстане

В комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) Казахстана задумались над тем, как улучшить жилищные условия отбывающих наказание.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 8 ноя — Sputnik. Об этом было заявлено на странице комитета в социальных сетях. В связи с «перенаселением» исправительно-трудового учреждения (лагеря) в области Абай, планируется изменить статус зоны, и часть зэка" переселить в Карагандинскую область.

«В целях оптимального использования жилого фонда учреждений уголовно-исполнительной системы руководством МВД рассматривается вопрос о перепрофилировании учреждения № 19 Абайской области», — указано в сообщении.

Планируется изменить вид учреждения № 19 из «смешанной» на «максимальную» безопасность.

Осужденные, отбывающие наказания в учреждении № 19 будут этапированы в учреждение № 34 Карагандинской области с аналогичным режимом содержания.

В учреждении № 34 проведены все необходимые меры по санитарно-эпидемиологическому надзору. В 2022 году получено заключение от компетентных служб о полной безопасности для здоровья содержащихся.