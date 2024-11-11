Большое переселение осужденных планируется в Казахстане

АСТАНА, 8 ноя — Sputnik. Об этом было заявлено на странице комитета в социальных сетях. В связи с «перенаселением» исправительно-трудового учреждения (лагеря) в области Абай, планируется изменить статус зоны, и часть зэка" переселить в Карагандинскую область.