Минобороны получило новую партию Су-57 и Су-35С

Отмечается, что истребители были приняты техническим составом и прошли полный цикл заводских испытаний. Лётчики министерства обороны протестировали их в различных рабочих режимах.
Переданные истребители уже совершили перелёт на аэродром базирования.
«Предприятия ОАК продолжают ритмичную работу по выполнению своих обязательств. До конца года будут поставлены очередные партии самолётов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Машины находятся на разных этапах производства и испытаний», — приводит пресс-служба слова гендиректора ОАК Вадима Бадехи.
«При создании Су-57 реализованы все признаки пятого поколения, в том числе малая заметность. Технологичность и интеллектуальные решения, заложенные в основе Су-57, обеспечивают ему отличные летные и боевые характеристики. Внимание, которое приковано к самолёту на авиасалоне в Чжухае, ещё раз доказывает, что российский Су-57 — лучший самолёт в своем классе», — добавил Бадеха.