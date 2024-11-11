Минобороны получило новую партию Су-57 и Су-35С

«При создании Су-57 реализованы все признаки пятого поколения, в том числе малая заметность. Технологичность и интеллектуальные решения, заложенные в основе Су-57, обеспечивают ему отличные летные и боевые характеристики. Внимание, которое приковано к самолёту на авиасалоне в Чжухае, ещё раз доказывает, что российский Су-57 — лучший самолёт в своем классе», — добавил Бадеха.