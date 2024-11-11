Литва усиливает контроль за ввозом товаров двойного назначения в Беларусь

В ведомстве отметили, что данные меры начнут действовать с 11 ноября 2024 года. Их введение объясняют тем, что товары двойного назначения могут быть использованы для производства военной техники. Так, особое внимание на границе будет уделяться микросхемам, чипам и другим электронным компонентам.