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Литва усиливает контроль за ввозом товаров двойного назначения в Беларусь

Литва ужесточает контроль с 11 ноября за ввозом товаров двойного назначения в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Литва усиливает контроль за ввозом товаров двойного назначения в Беларусь с 11 ноября, пишет Sputnik.by.

В пресс-службе таможни Литвы отмечали, что в рамках международных санкций, которые были приняты в отношении России, контроль товаров двойного назначения введут также и на пограничных пунктах с Беларусью.

В ведомстве отметили, что данные меры начнут действовать с 11 ноября 2024 года. Их введение объясняют тем, что товары двойного назначения могут быть использованы для производства военной техники. Так, особое внимание на границе будет уделяться микросхемам, чипам и другим электронным компонентам.

Кроме того, таможня Литвы с понедельника, 11 ноября, усиливает контроль на КПП с Беларусью за медицинским диагностическим оборудованием, различными механизмами и их частями.

Тем временем гендиректор заявил, что «Беларуськалий» будет добиваться снятия западных санкций.

Ранее в Национальном художественном музее Беларуси рассказали о судьбе шедевров, похищенных фашистами во время Великой Отечественной войны: «Картины вырезали ножами и увозили».

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил об ухудшении погоды с 11 по 17 ноября в Беларуси: «Вместо теплого воздуха с Атлантики придут холодные массы из полярных широт».