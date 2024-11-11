Литва усиливает контроль за ввозом товаров двойного назначения в Беларусь с 11 ноября, пишет Sputnik.by.
В пресс-службе таможни Литвы отмечали, что в рамках международных санкций, которые были приняты в отношении России, контроль товаров двойного назначения введут также и на пограничных пунктах с Беларусью.
В ведомстве отметили, что данные меры начнут действовать с 11 ноября 2024 года. Их введение объясняют тем, что товары двойного назначения могут быть использованы для производства военной техники. Так, особое внимание на границе будет уделяться микросхемам, чипам и другим электронным компонентам.
Кроме того, таможня Литвы с понедельника, 11 ноября, усиливает контроль на КПП с Беларусью за медицинским диагностическим оборудованием, различными механизмами и их частями.
Тем временем гендиректор заявил, что «Беларуськалий» будет добиваться снятия западных санкций.
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