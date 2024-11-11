Над Россией сбили 13 беспилотников. Военная операция, день 992-й

8:31 Российские десантники эвакуировали и отремонтировали боевую машину пехоты М2 Bradley производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства из приграничного района Курской области, сообщили в Минобороны.

8:26 Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут попытаться убедить президента США Джо Байдена снять запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения президентского срока.

8:11 ❗️ФСБ сообщила о предотвращении операции ГУР Украины по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1.

8:04 Российские силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 992-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.