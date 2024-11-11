Олбани
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией сбили 13 беспилотников. Военная операция, день 992-й

Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны. Сотрудники ФСБ пресекли попытку украинской разведки угнать российский вертолет Ми-8МТПР-1. Президент Франции Макрон и премьер-министр Великобритании Стармер могут обратиться к президенту США Байдену с просьбой снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь России. Российские десантники эвакуировали из приграничных районов Курской области американскую боевую машину пехоты М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, сообщили в МО. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:31 Российские десантники эвакуировали и отремонтировали боевую машину пехоты М2 Bradley производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства из приграничного района Курской области, сообщили в Минобороны.

8:26 Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут попытаться убедить президента США Джо Байдена снять запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения президентского срока.

8:11 ❗️ФСБ сообщила о предотвращении операции ГУР Украины по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1.

8:04 Российские силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 992-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.