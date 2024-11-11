В мэрии Хабаровска назначили нового вице-мэра

Должность вице-мэра, первого заместителя мэра Хабаровска по экономическим вопросам досталась Денису Митрофанову. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. К своим обязанностям Денис Викторович приступил с 11 ноября 2024 года.
Для справки: Денис Викторович Митрофанов родился в 1979 году. Окончил Хабаровский государственный технический университет (ТОГУ) по специальности «Юриспруденция». Имеет стаж руководящей работы 17 лет.
С 2019 года по 2024 год занимал пост заместителя мэра Хабаровска по связям с общественностью и СМИ. Приложил усилия для создания первой на Дальнем Востоке муниципальной Общественной Палаты, развития территориального общественного самоуправления в Хабаровске.