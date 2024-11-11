Олбани
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Хабаровска назначили нового вице-мэра

Должность вице-мэра, первого заместителя мэра Хабаровска по экономическим вопросам досталась Денису Митрофанову.

Источник: Reuters

Должность вице-мэра, первого заместителя мэра Хабаровска по экономическим вопросам досталась Денису Митрофанову. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. К своим обязанностям Денис Викторович приступил с 11 ноября 2024 года.

Для справки: Денис Викторович Митрофанов родился в 1979 году. Окончил Хабаровский государственный технический университет (ТОГУ) по специальности «Юриспруденция». Имеет стаж руководящей работы 17 лет.

С 2019 года по 2024 год занимал пост заместителя мэра Хабаровска по связям с общественностью и СМИ. Приложил усилия для создания первой на Дальнем Востоке муниципальной Общественной Палаты, развития территориального общественного самоуправления в Хабаровске.