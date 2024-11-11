В мэрии Хабаровска назначили нового вице-мэра

С 2019 года по 2024 год занимал пост заместителя мэра Хабаровска по связям с общественностью и СМИ. Приложил усилия для создания первой на Дальнем Востоке муниципальной Общественной Палаты, развития территориального общественного самоуправления в Хабаровске.