Депутат Матвеев: из 2 отделов полиции Самары уволились все сотрудники

Депутат Государственной Думы РФ Михаил Матвеев пишет в своём Телеграмм-канале, что ему сообщили, что из двух центральных райотделов полиции Самары массово уволились все сотрудники: и оперативники и следователи, остались, якобы, только те, у кого год-два до пенсии.
«Причина — бедственное материальное положение, невысокие зарплаты (около 40+ тысяч) при огромной нагрузке: некомплект в полиции превышает 30%. Все сотрудники в кредитах, денег ни на что не хватает. В прошлом году к новому году начальство выписало премию в размере оклада, в этом сказали, что премии не будет. Дела уволившихся сотрудников якобы распределяют по другим отделам, ещё больше увеличивая нагрузку таких же, как они бедолаг», — сообщил депутат.
Отделы, где уволились полицейские, Михаил Матвеев не назвал, и попросил руководство областного Главка полиции официально подтвердить ему эту информацию.