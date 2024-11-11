CNN сомневается, что Маск займет должность в администрации Трампа

По их данным, Трамп предлагал бизнесмену несколько должностей, но Маск сам не хочет занимать постоянно какую-то государственную должность, так как это ограничит его деятельность в компаниях. Тем не менее, источники указывают на большое влияние Маска на Трампа. Предприниматель почти каждый день присутствует на встречах с избранным президентом и принимает участие в кадровых решениях, отмечает телекомпания.