CNN сомневается, что Маск займет должность в администрации Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск не будет занимать должность в администрации избранного президента США Дональда Трампа, но его влияние на республиканца все увеличивается. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.
По их данным, Трамп предлагал бизнесмену несколько должностей, но Маск сам не хочет занимать постоянно какую-то государственную должность, так как это ограничит его деятельность в компаниях. Тем не менее, источники указывают на большое влияние Маска на Трампа. Предприниматель почти каждый день присутствует на встречах с избранным президентом и принимает участие в кадровых решениях, отмечает телекомпания.
Ранее сообщалось, что Маск принимал участие в телефонном разговоре Трампа с Владимиром Зеленским.
Маск с июля этого года активно поддерживает Трампа, который планировал предложить предпринимателю возглавить комиссию по эффективности правительства, которая займется его аудитом и реформированием с целью устранения мошенничества и неэффективности.