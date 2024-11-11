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WP: Трамп обсудил с Путиным территории из-за конфликта на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что поддержал бы завершение конфликта на Украине с новыми регионами в составе России.

Источник: AP 2024

Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, будущий американский президент «в частном порядке дал понять, что поддержал бы соглашение», при котором за Россией останутся новые регионы. Ранее Трамп допускал, что Украине придется уступить часть своей территории России, чтобы остановить боевые действия.

И Москва, и Киев отвергают возможность территориальных уступок.

Президент Украины Владимир Зеленский называл одним из условий завершения конфликта возвращение страны к границам 1991 года. Он допускал, что границы Украины могут зависеть от разных факторов, но подчеркивал, что юридически признавать потерю территорий Киев не будет.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей, но «исходя из реалий, которые складываются на земле».

Путин Владимир
Трамп Дональд
переговоры