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Ревизоры проверят бюджет трех муниципалитетов Челябинской области

Обязательные проверки стартуют в Локомотивном округе, а также Уйском и Агаповском районах.

Об этом сообщает Контрольно-счетная палата Челябинской области.

Речь идет об отчетах исполнения бюджета в 2023 году — это не только расходы, но и доходы муниципалитетов. Также сотрудники региональной КСП проверят документы и отчетность получателей и распорядителей средств.

Известно, что в программу проверок также включены другие темы. Например, соответствуют ли предоставленные отчетные документы законодательным требованиям. Также аудиторы оценят состояние дебиторской и кредиторской задолженностей.

«В рамках мероприятий запланировано проведение встречных проверок отдельных главных распорядителей бюджетных средств», — прокомментировали в областной контрольно-счетной палате.

Известно, что в Агаповском районе проверке подлежат бюджетные в размере 1,93 миллиарда рублей, в Уйском районе сумма составляет 1,91 миллиарда рублей, а в Локомотивном округе — 382,7 миллиона рублей.

В КСП также отметили, что проверки включены в годовой план работы ведомства. Ранее мы рассказывали, что проверки проводились в Снежинске.

бюджет