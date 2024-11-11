Ревизоры проверят бюджет трех муниципалитетов Челябинской области

Об этом сообщает Контрольно-счетная палата Челябинской области.
Речь идет об отчетах исполнения бюджета в 2023 году — это не только расходы, но и доходы муниципалитетов. Также сотрудники региональной КСП проверят документы и отчетность получателей и распорядителей средств.
Известно, что в программу проверок также включены другие темы. Например, соответствуют ли предоставленные отчетные документы законодательным требованиям. Также аудиторы оценят состояние дебиторской и кредиторской задолженностей.
«В рамках мероприятий запланировано проведение встречных проверок отдельных главных распорядителей бюджетных средств», — прокомментировали в областной контрольно-счетной палате.
Известно, что в Агаповском районе проверке подлежат бюджетные в размере 1,93 миллиарда рублей, в Уйском районе сумма составляет 1,91 миллиарда рублей, а в Локомотивном округе — 382,7 миллиона рублей.
В КСП также отметили, что проверки включены в годовой план работы ведомства. Ранее мы рассказывали, что проверки проводились в Снежинске.