Шольц и Трамп договорились работать над возвращением мира в Европу

После победы Трамп провел телефонные разговоры с рядом мировых лидеров, в том числе президентами Сербии и Франции Александром Вучичем и Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими. Washington Post со ссылкой на источники сообщила о телефонном разговоре Трампа с президентом России Владимиром Путиным. В центре обсуждения оказались конфликты на Украине и Ближнем Востоке.