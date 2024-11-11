Шольц и Трамп договорились работать над возвращением мира в Европу

По его словам, Шольц подчеркнул готовность продолжать «многолетнее успешное сотрудничество между правительствами» Германии и США. «Они также согласились работать вместе над восстановлением мира в Европе», — добавил Хебештрайт.
5 ноября в США состоялись президентские выборы, в результате которых победу одержал Трамп. Его основным соперником была действующая вице-президент, член Демократической партии Камала Харрис.
После победы Трамп провел телефонные разговоры с рядом мировых лидеров, в том числе президентами Сербии и Франции Александром Вучичем и Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими. Washington Post со ссылкой на источники сообщила о телефонном разговоре Трампа с президентом России Владимиром Путиным. В центре обсуждения оказались конфликты на Украине и Ближнем Востоке.