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Шольц и Трамп договорились работать над возвращением мира в Европу

Избранный президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Олаф Шольц по телефону обсудили двусторонние отношения и геополитику. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, передает Tagesschau.

Источник: Reuters

По его словам, Шольц подчеркнул готовность продолжать «многолетнее успешное сотрудничество между правительствами» Германии и США. «Они также согласились работать вместе над восстановлением мира в Европе», — добавил Хебештрайт.

5 ноября в США состоялись президентские выборы, в результате которых победу одержал Трамп. Его основным соперником была действующая вице-президент, член Демократической партии Камала Харрис.

После победы Трамп провел телефонные разговоры с рядом мировых лидеров, в том числе президентами Сербии и Франции Александром Вучичем и Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими. Washington Post со ссылкой на источники сообщила о телефонном разговоре Трампа с президентом России Владимиром Путиным. В центре обсуждения оказались конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

Трамп Дональд