Депутатов-иноагентов в Новосибирске официально лишат мандатов в ближайшее время

«Внеочередная сессия состоится 13 ноября 2024 года», — говорится на сайте.
При этом пока не опубликована списка вопросов и проекта решений. Однако 10 ноября завершился срок, который установлен Федеральным законом о запрете иностранным агентам участвовать в выборах всех уровней. На прошлой 38-й сессии депутатов был поставлен вопрос о лишении мандатов двух депутатов, которые признаны иноагентами: Светлана Каверзина* и Антон Картавин*. В случае если они не лишатся статуса иноагентов, то их досрочно лишат депутатских полномочий.
При этом сам Антон Картавин* в своем телеграм-канале сообщил, что решение о лишении депутатских полномочий может быть принято только 4 декабря на 39-й сессии депутатов горсовета.
Напомним, в горсовете Новосибирска иноагентам запретили работать депутатами.
*ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ПРИЗНАННОЕ МИНЮСТОМ РФ ИНОАГЕНТОМ.