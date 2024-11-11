Депутатов-иноагентов в Новосибирске официально лишат мандатов в ближайшее время

При этом пока не опубликована списка вопросов и проекта решений. Однако 10 ноября завершился срок, который установлен Федеральным законом о запрете иностранным агентам участвовать в выборах всех уровней. На прошлой 38-й сессии депутатов был поставлен вопрос о лишении мандатов двух депутатов, которые признаны иноагентами: Светлана Каверзина* и Антон Картавин*. В случае если они не лишатся статуса иноагентов, то их досрочно лишат депутатских полномочий.