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Депутатов-иноагентов в Новосибирске официально лишат мандатов в ближайшее время

НОВОСИБИРСК, 11 ноября, ФедералПресс. Внеочередная сессия горсовета в Новосибирске пройдет 13 ноября. Информация опубликована на сайте муниципального парламента.

Источник: Reuters

«Внеочередная сессия состоится 13 ноября 2024 года», — говорится на сайте.

При этом пока не опубликована списка вопросов и проекта решений. Однако 10 ноября завершился срок, который установлен Федеральным законом о запрете иностранным агентам участвовать в выборах всех уровней. На прошлой 38-й сессии депутатов был поставлен вопрос о лишении мандатов двух депутатов, которые признаны иноагентами: Светлана Каверзина* и Антон Картавин*. В случае если они не лишатся статуса иноагентов, то их досрочно лишат депутатских полномочий.

При этом сам Антон Картавин* в своем телеграм-канале сообщил, что решение о лишении депутатских полномочий может быть принято только 4 декабря на 39-й сессии депутатов горсовета.

Напомним, в горсовете Новосибирска иноагентам запретили работать депутатами.

*ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ПРИЗНАННОЕ МИНЮСТОМ РФ ИНОАГЕНТОМ.