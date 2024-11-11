Олбани
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии планируют внедрить комплекс «Готов к санитарной обороне»

Правительство Башкирии планирует внедрить на территории региона комплекс «Готов к санитарной обороне». Проект соответствующего постановления опубликован для антикоррупционной экспертизы.

Источник: Коммерсантъ

Инициатива обосновывается необходимостью создания «эффективной системы массовой подготовки населения к санитарной обороне, направленной на своевременное оказание первой помощи пострадавшим». Координатором программы назначено республиканское министерство здравоохранения, говорится в проекте постановления. Главы муниципалитетов должны будут разработать и утвердить планы мероприятий по внедрению комплекса.

Кроме проекта постановления, опубликован текст положения о комиссии по внедрению комплекса «Готов к санитарной обороне». Ее задачами станет разработка предложений по реализации программы, мониторинг результатов, оценка уровня подготовки населения к оказанию первой помощи и другие.

медицина