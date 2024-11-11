В Башкирии планируют внедрить комплекс «Готов к санитарной обороне»

Кроме проекта постановления, опубликован текст положения о комиссии по внедрению комплекса «Готов к санитарной обороне». Ее задачами станет разработка предложений по реализации программы, мониторинг результатов, оценка уровня подготовки населения к оказанию первой помощи и другие.