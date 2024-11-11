Польша хочет создать альянс для защиты Украины после победы Трампа

«Мы будем очень интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые имеют очень схожие взгляды на геополитическую и трансатлантическую ситуацию и обстановку на Украине», — приводит The Times слова главы правительства Польши. — «Никто не хочет эскалации конфликта. В то же время никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала; это стало бы фундаментальной угрозой для Польши и польских интересов».