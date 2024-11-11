Польша хочет создать альянс для защиты Украины после победы Трампа

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск намеревается сформировать альянс с Великобританией, а также провести в ближайшие дни переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы предотвратить «предательство Западом Украины» после избрания на пост президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Times.
По данным издания, «Великобритания, Польша и Франция рассматриваются в качестве ключевых европейских игроков в предотвращении сделки новой американской администрацией за спиной Киева» с Россией.
По мнению Туска, Европа столкнется с серьезными геополитическими вызовами в связи с избранием Трампа и его возможным намерением завершить конфликт между Украиной и РФ в ближайшие месяцы.
«Мы будем очень интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые имеют очень схожие взгляды на геополитическую и трансатлантическую ситуацию и обстановку на Украине», — приводит The Times слова главы правительства Польши. — «Никто не хочет эскалации конфликта. В то же время никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала; это стало бы фундаментальной угрозой для Польши и польских интересов».
Попытка Туска создать альянс в поддержку Украины «свидетельствует об опасениях Запада по поводу того, что мирное соглашение [c президентом России Владимиром] Путиным посредством передачи территорий и принуждения Киева к нейтралитету принесет победу РФ», говорится в публикации.