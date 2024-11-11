Лукашенко летит на Всемирный саммит по климату в Азербайджан

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 ноября, в понедельник, летит на Всемирный саммит по борьбе с изменениями климата в Азербайджан. Об этом информирует пресс-служба президента.
«Первый направляется с рабочим визитом в Азербайджан, где примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале уточнили, что указанный саммит проводится под эгидой ООН. Сказано, что в глобальном форуме примут участие десятки тысяч делегатов, в их числе главы стран и правительств.
Отмечается, что глава государства в своем выступлении обозначит национальную позицию Беларуси по вопросам повестки дня, касающиеся изменения климата, а также мер, которые международное сообщество должно предпринять для решения вызовов, возникающих в данной сфере.
Кроме того, президент Беларуси проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами на полях саммита.
«Первый вылетел в Баку», — уточнили в телеграм-канале.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил об ухудшении погоды с 11 по 17 ноября в Беларуси: «Вместо теплого воздуха с Атлантики придут холодные массы из полярных широт».
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