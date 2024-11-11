Kan узнал о требовании Катара к Израилю по убийствам лидеров ХАМАС

О требовании Катара к лидерам ХАМАС покинуть страну из-за отказа обсуждать освобождение израильских заложников, удерживаемых боевиками в анклаве, накануне сообщила Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, руководство группировки и их семьи находятся в Дохе с 2012 года. Однако после провала переговоров об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа в администрации президента США Джо Байдена призвали Катар изгнать членов ХАМАС из страны.