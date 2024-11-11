Kan узнал о требовании Катара к Израилю по убийствам лидеров ХАМАС

Правительство Катара потребовало от Израиля взять на себя обязательство не совершать нападения на лидеров палестинского движения ХАМАС на территории эмирата, сообщает израильское государственное радио Kan.
«Возьмите на себя обязательство не нападать на высокопоставленных членов ХАМАС на нашей земле», — приводит радиостанция цитату из послания катарских властей.
Как рассказали источники Bhol, просьба Катара может быть связана с решением эмирата о прекращении посредничества между ХАМАС и Израилем и изгнании руководства палестинского движения из страны. О решении Катара приостановить посредничество между Израилем и ХАМАС представитель МИД эмирата Маджед бен Мохаммед Аль Ансари объявил накануне.
О требовании Катара к лидерам ХАМАС покинуть страну из-за отказа обсуждать освобождение израильских заложников, удерживаемых боевиками в анклаве, накануне сообщила Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, руководство группировки и их семьи находятся в Дохе с 2012 года. Однако после провала переговоров об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа в администрации президента США Джо Байдена призвали Катар изгнать членов ХАМАС из страны.
Неназванный арабский дипломат в разговоре с FT отметил, что теперь представители группировки рассматривают возможность переезда в Турцию, Иран, Алжир или Мавританию. Другой источник издания указал, что руководство ХАМАС скорее переедет в Турцию, поскольку президент страны Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддерживает группировку и критикует Израиль.
Боевые действия в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения боевиков ХАМАС на территорию Израиля 7 октября 2023 года, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 43 тыс. человек.
28 октября высокопоставленный представитель ХАМАС Хусам Бадран сообщил, что группировка готова к соглашению о перемирии в секторе Газа. Он уточнил, что соглашение может быть достигнуто при условии, если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет «придерживаться того, что уже было согласовано».