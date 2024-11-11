Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в голосовании за проекты «Вам решать!»

«Проект “Вам решать!” стал важной частью жизни региона, помог объединить и сплотить тысячи людей для решения общих задач. Кроме того, в процессе активно участвуют муниципальные органы власти, работающие с жителями едиными командами. Этап голосования — не только решающий для выбора заявок, но и самый интересный. Жители региона могут поддержать проект в любом муниципалитете. Благодаря механизму инициативного бюджетирования даже в совсем небольшом населенном пункте можно сделать что-то важное или интересное. Приглашаю всех знакомиться с представленными проектами и голосовать!».