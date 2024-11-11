Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в голосовании за проекты «Вам решать!»

С 11 ноября по 10 декабря каждый житель региона старше 16 лет может проголосовать за инициативные проекты, предложенные гражданами, на сайте golosza.ru.
В этом году на конкурсный отбор проекта было подано 1 376 заявок от нижегородцев, из них 196 — семейных. Это новый вид заявки, который в Год семьи могли подать группы людей, объединившиеся со своими родственниками.
«Проект “Вам решать!” стал важной частью жизни региона, помог объединить и сплотить тысячи людей для решения общих задач. Кроме того, в процессе активно участвуют муниципальные органы власти, работающие с жителями едиными командами. Этап голосования — не только решающий для выбора заявок, но и самый интересный. Жители региона могут поддержать проект в любом муниципалитете. Благодаря механизму инициативного бюджетирования даже в совсем небольшом населенном пункте можно сделать что-то важное или интересное. Приглашаю всех знакомиться с представленными проектами и голосовать!».
Для участия в голосовании необходимо на сайте golosza.ru, в разделе «Вам решать!», выбрать район/округ, затем отобрать проект из предложенного перечня, авторизоваться удобным для вас способом и проголосовать за инициативу. Важно помнить, что голос можно отдать только за один проект.
По итогам народного голосования будут определены проекты-победители для реализации в следующем году. В 2025 году на реализацию проектов-победителей выделено 1,2 млрд рублей.
О результатах голосования можно будет узнать на сайте golosza.ru после проведения отбора инициатив конкурсной комиссией.