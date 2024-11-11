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В Перми провели рейд по поиску не вставших на военный учет бывших мигрантов

Во время рейда военные следователи задержали 10 бывших мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

В Перми 11 ноября военный следственный отдел СК РФ по Пермскому гарнизону провел очередной рейд для выявления бывших мигрантов, не вставших на воинский учет. Вместе с сотрудниками краевого военкомата они проверили торговые центры и строительные площадки города, водителей транспорта.

В результате проведенного рейда ведомство выявило 10 получивших гражданство РФ мигрантов, не вставших на воинских учет. Их доставили в военкоматы города для последующей постановки на учет.

«С двумя иностранцами заключили контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных сил», — дополнили информацию в краевом военном следственном отделе.

В конце сентября этого года выявили восемь бывших мигрантов, которых также поставили на воинский учет.