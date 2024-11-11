В Перми провели рейд по поиску не вставших на военный учет бывших мигрантов

В Перми 11 ноября военный следственный отдел СК РФ по Пермскому гарнизону провел очередной рейд для выявления бывших мигрантов, не вставших на воинский учет. Вместе с сотрудниками краевого военкомата они проверили торговые центры и строительные площадки города, водителей транспорта.