В Перми провели рейд по поиску не вставших на военный учет бывших мигрантов

В Перми 11 ноября военный следственный отдел СК РФ по Пермскому гарнизону провел очередной рейд для выявления бывших мигрантов, не вставших на воинский учет. Вместе с сотрудниками краевого военкомата они проверили торговые центры и строительные площадки города, водителей транспорта.
В результате проведенного рейда ведомство выявило 10 получивших гражданство РФ мигрантов, не вставших на воинских учет. Их доставили в военкоматы города для последующей постановки на учет.
«С двумя иностранцами заключили контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных сил», — дополнили информацию в краевом военном следственном отделе.
В конце сентября этого года выявили восемь бывших мигрантов, которых также поставили на воинский учет.