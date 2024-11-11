Андрей Спыну объявил об уходе из партии PAS и с поста министра

Об этом политик сообщил в соцсетях.
«С сегодняшнего дня я выхожу из состава правительства Республики Молдова и из Партии действия и солидарности. Я надеюсь, что этот шаг позволит вернуться к обсуждению Молдовы на публичной арене и меньше обсуждать того или иного человека, как того хотят враги нашей страны», — заявил Спыну в Telegram.
По словам политика, за последние годы он «взял на себя сложную ответственность». и стал жертвой клеветнических нападок.
«На протяжении всего этого периода я подвергался несправедливой клеветнической кампании. Почти ежедневно я подвергался нападкам без каких-либо доказательств. Я продолжал выполнять свою работу в интересах нашей страны. В моем сердце царит мир. Я знаю, что я оставляю после себя, и знаю, что никто не сможет привести ни одного аргумента против честности моих действий».
Он не преминул отметить «успехи», связанные со снабжением Молдовы энергоноситеолями («нас больше не шантажируют энергоресурсами»), похвалил себя за то, что инфраструктура «строится лучше, чем когда-либо» и не забыл про «организованные преступные группировки» в политике, имея в виду оппозицию.
«Сейчас, как никогда, я знаю, что Молдова движется в правильном направлении», — заявил Спыну.
Андрей Спыну: данные биографии
В 2018 году Андрей Спыну поступил на обучение в Гарвардскую школу повышения квалификации для получения степени магистра политологии. В 2015—2016 годах был заместителем министра молодежи и спорта.
Андрей Спыну занимал пост генерального секретаря правительства Санду в 2019 году.
5 февраля 2021 года предложен на пост министра экономики и инфраструктуры в правительство кандидата на пост премьер-министра Натальи Гаврилицы. Тогда вотум доверия кандидату провалился в парламенте.
Позднее, 3 августа 2021 года, Спыну выдвинули на должность министра инфраструктуры и регионального развития также в команду кандидата Гаврилицы.
Вместе с утверждением правительства Спыну занял должность вице-премьера и министра инфраструктуры и регионального развития.
После того как 10 февраля 2023 года премьер Наталья Гаврилица ушла в отставку, ее кабинет был распущен, и Спыну лишился министерского поста, однако уже 13 февраля был назначен советником президента Молдовы Майи Санду.
С июля 2023 года занимал пост министра инфраструктуры и регионального развития.
В партии PAS занимал должность вице-председателя по политическим вопросам.