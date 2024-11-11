Андрей Спыну объявил об уходе из партии PAS и с поста министра

«На протяжении всего этого периода я подвергался несправедливой клеветнической кампании. Почти ежедневно я подвергался нападкам без каких-либо доказательств. Я продолжал выполнять свою работу в интересах нашей страны. В моем сердце царит мир. Я знаю, что я оставляю после себя, и знаю, что никто не сможет привести ни одного аргумента против честности моих действий».