Власти Новороссийска предупредили о звуках сирен и выстрелов в городе

В Новороссийске запланированы учения. В связи с их проведением горожан предупредили о звуках сирен и выстрелов. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу города-героя.
В акватории морского порта города пройдут учения 11 ноября в период с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00.
— В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов военной гавани, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Напомним, губернатор Вениамин Кондратьев принял решение повысить единовременную выплату участникам специальной военной операции (СВО) в Краснодарском крае. С 15 октября она составляет 1,5 млн рублей.