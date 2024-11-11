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Руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин покинул должность

Максим Забелин покинул пост руководителя администрации главы Башкирии.
Источник: vk.com/zabelinm

Руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин покинул должность. Об этом во время оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой сообщил Радий Хабиров.

— Максим Васильевич, принял решение возвратиться в медицину. Ему поступило очень серьезное предложение возглавить крупнейшую систему здравоохранения в Московской области, — рассказал глава региона.

Максиму Забелину 45 лет, он доктор медицинских наук. В Башкирии работал с конца 2018 года. Сначала его назначили министром здравоохранения республики, а в 2021 году он стал по совместительству еще и вице-премьером регионального правительства. В марте 2022 года Забелина назначили руководителем администрации главы региона.

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