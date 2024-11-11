Исиба стал новым премьер-министром Японии

ТОКИО, 11 ноя — РИА Новости. Сигэру Исиба по итогам второго тура голосования в нижней палате парламента избран новым премьер-министром Японии, трансляция шла на сайте нижней палаты парламента.
Во втором туре за пост премьер-министра боролись действующий глава правительства Сигэру Исиба и лидер основной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода.
Голосование по выборам премьера стало необходимо после проведения всеобщих выборов депутатов нижней палаты парламента 27 октября. Выборы для правящей коалиции Либерально-демократической партии и партии «Комэйто» стали провальными: она не смогла набрать более половины — 233 из 465 мест в палате. ЛДП получила 197 место вместо 247 мест, «Комэйто» — 24 вместо 32. До выборов ЛДП принадлежало более половины из 465 мест, что давало возможность ожидаемо провести лидера своей партии в премьер-министры, не прибегая ко второму туру голосования.
В первом туре для избрания необходимо было набрать половину — 233 из 465 голосов депутатов нижней палаты. В результате голосования первого тура Исиба получил голоса своих однопартийцев и партнера по правящей коалиции партии «Комэйто», набрав всего 221 голос. Лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода получил 151 голос. Таким образом впервые за 30 лет с 1994 года и четвертый раз в истории премьер не был избран в ходе первого же тура выборов.
Ранее состоялось голосование и в верхней палате. За счет того, что у правящей коалиции более половины мест в верхней палате, Сигэру Исиба был избран премьер-министром в первом же туре.
Премьер-министр Исиба победил на выборах главы ЛДП в конце сентября, в результате чего он был избран премьер-министром в первом же туре голосования 1 октября, так как тогда ЛДП имела более половины мест в нижней палате. После этого он объявил о намерении распустить парламент и провести выборы, чтобы «узнать волю народа». На деле же выборы были нужны, чтобы поправить стремительно падающий рейтинг правительства. При предшественнике Исибы экс-премьер-министре Фумио Кисиде рейтинг кабинета министров опустился до 20%. Расчет был на то, что на волне ожиданий обновления партия сможет получить лучшие позиции, чем через год, когда должны были бы проводиться выборы в нижнюю палату.