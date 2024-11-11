Исиба стал новым премьер-министром Японии

Премьер-министр Исиба победил на выборах главы ЛДП в конце сентября, в результате чего он был избран премьер-министром в первом же туре голосования 1 октября, так как тогда ЛДП имела более половины мест в нижней палате. После этого он объявил о намерении распустить парламент и провести выборы, чтобы «узнать волю народа». На деле же выборы были нужны, чтобы поправить стремительно падающий рейтинг правительства. При предшественнике Исибы экс-премьер-министре Фумио Кисиде рейтинг кабинета министров опустился до 20%. Расчет был на то, что на волне ожиданий обновления партия сможет получить лучшие позиции, чем через год, когда должны были бы проводиться выборы в нижнюю палату.