Решить вопрос с освещением и отремонтировать дорогу: Алексей Логвиненко провел личный прием граждан в администрации

— Люди видят, какое большое количество дорог отремонтировано в Ростове в этом году, и хотят, чтобы новый асфальт появился как можно скорее и рядом с их домами. Стоимость работ — почти 8 миллионов рублей. Но мы нашли возможность и за счет сложившейся экономии отремонтируем важный для жителей отрезок пути. Подрядчик должен привести его в порядок до 1 декабря.