Решить вопрос с освещением и отремонтировать дорогу: Алексей Логвиненко провел личный прием граждан в администрации

За решением городских проблем люди пришли на личный прием граждан к главе администрации донской столицы Алексею Логвиненко. Рассказываем, что изменится по результатам обращения ростовчан в ближайшее время.
ТОРГОВЛЯ НЕ ПО ПРАВИЛАМ.
Один из вопросов касается нарушений правил торговли. Жители района Левенцовский пожаловались на продажу алкоголя рядом с новым корпусом школы № 115 по улице Маршала Жукова, 25/2.
— В соседнем доме расположены сразу два магазина, где можно купить спиртное, — пожаловались местные жители.
Алексей Логвиненко пообещал принять меры и устранить нарушение.
— У нас есть Постановление Администрации города с перечнем соцобъектов, которым установлено минимальное расстояние от них до торговых точек с алкогольной продукцией. Этот список постоянно обновляется. В настоящее время мы его актуализируем, в него включат новый корпус школы № 115, что позволит ограничить выдачу лицензий на торговлю алкоголем, — заверил глава.
АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ.
Еще одно обращение было связано с расселением квартиры в аварийном доме по улице Погодина, 20б, литер А.
— Сообщил, что мы ускорили процесс. В этом августе была проведена оценка рыночной стоимости жилых помещений. А уже в сентябре мы направили в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области предложения для внесения изменений в Программу по расселению аварийного жилфонда.
В областном ведомстве инициативу городских властей поддержали и скорректировали программные мероприятия.
— После оформления всех необходимых документов ростовчанке выплатят выкупную стоимость за изымаемое жилье. Это должно произойти уже в декабре.
ДОРОГИ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ.
А жители переулка Ставропольского попросили отремонтировать дорогу между улицами Цезаря Куникова и переулком Ашхабадским.
— Люди видят, какое большое количество дорог отремонтировано в Ростове в этом году, и хотят, чтобы новый асфальт появился как можно скорее и рядом с их домами. Стоимость работ — почти 8 миллионов рублей. Но мы нашли возможность и за счет сложившейся экономии отремонтируем важный для жителей отрезок пути. Подрядчик должен привести его в порядок до 1 декабря.
Тем временем жителей дома по улице Таганрогской, 124/2, пришли с просьбой обновить детскую площадку в их дворе.
— Решим и этот вопрос. Деньги в размере 3,4 миллиона рублей на благоустройство игровой зоны выделены. До 20 декабря здесь обустроят прорезиненное покрытие и будут смонтированы восемь новых игровых элементов. Также установим на площадке несколько садово-парковых диванов и урн.
ЧТОБЫ НА УЛИЦАХ БЫЛО СВЕТЛО.
Еще ростовчане подняли вопрос об отсутствии уличного освещения на улице Батуринской от улицы Коминтерна до жилого комплекса «Три Сквера» по улице Тружеников.
— Наше муниципальное предприятие «Ростгорсвет» в рамках программы развития планирует построить в микрорайоне «Вертолетное поле» в ближайшее время сразу три объекта. Освещение появится на улице 3-ей Круговой, в переулке Салютина и на улице Батуринской.
По словам главы администрации Ростова-на-Дону, в настоящее время рабочие уже приступили к строительству освещения на улице 3-ой Круговой и в переулке Салютина, где установлено уже 11 опор наружного освещения.
— Что касается Батуринской улицы, по ней уже завершаются проектные работы. Предстоит установить 25 железобетонных опор, смонтировать более 40 светильников. Объект планируется построить и сдать в эксплуатацию к середине февраля.
— Все вопросы держу на личном контроле.