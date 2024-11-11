Экс-начальник полиции Карагандинской области стал замглавы МВД

С 2012 по 2014 год — заместитель начальника, начальник Военно-следственного комитета Министерства внутренних дел РК. С 2013 по 2019 год — заместитель начальника департамента внутренних дел в Астане. С 2019 по 2023 год — начальник Следственного департамента МВД. С 2023 года по март 2024 года — начальник департамента полиции Карагандинской области.