Экс-начальник полиции Карагандинской области стал замглавы МВД

«Распоряжением главы государства Адилов Санжар Аскенович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан», — говорится в официальном Telegram-канале Акорды.
По информации ИПС «Юрист», Санжар Аскенович родился 26 сентября 1977 года в Алматинской области. В 1999 окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, в 2006 году — Академию экономики и права.
С 2012 по 2014 год — заместитель начальника, начальник Военно-следственного комитета Министерства внутренних дел РК. С 2013 по 2019 год — заместитель начальника департамента внутренних дел в Астане. С 2019 по 2023 год — начальник Следственного департамента МВД. С 2023 года по март 2024 года — начальник департамента полиции Карагандинской области.
С марта возглавлял Карагандинскую академию МВД имени Б. Бейсенова.