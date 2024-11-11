Олбани
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-начальник полиции Карагандинской области стал замглавы МВД

Санжар Адилов стал заместителем главы МВД Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: сайт акимата Карагандинской области

«Распоряжением главы государства Адилов Санжар Аскенович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан», — говорится в официальном Telegram-канале Акорды.

По информации ИПС «Юрист», Санжар Аскенович родился 26 сентября 1977 года в Алматинской области. В 1999 окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, в 2006 году — Академию экономики и права.

С 2012 по 2014 год — заместитель начальника, начальник Военно-следственного комитета Министерства внутренних дел РК. С 2013 по 2019 год — заместитель начальника департамента внутренних дел в Астане. С 2019 по 2023 год — начальник Следственного департамента МВД. С 2023 года по март 2024 года — начальник департамента полиции Карагандинской области.

С марта возглавлял Карагандинскую академию МВД имени Б. Бейсенова.