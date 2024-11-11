Омский губернатор Хоценко изменил полномочия своих заместителей

Данным документом за подписью главы региона Виталия Хоценко, в частности, изменяются полномочия нескольких его заместителей.
Так, в указе излагается сфера ответственности нового зампреда омского облправительства Ивана Колесника:
"Координирует деятельность Министерства культуры Омской области, Министерства образования Омской области, Министерства спорта Омской области, Главного управления молодежной политики Омской области (за исключением вопросов присуждения молодежной премии правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки), дает им поручения.
Ведет вопросы образования, культуры, молодежной политики, государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории Омской области", — говорится в тексте указа за подписью губернатора Омской области Виталия Хоценко.
В свою очередь, в документе также скорректированы полномочия зампреда правительства Омской области, обязанности которого возложены на Егора Горбатенко:
«Координирует деятельность Министерства внутренней политики Омской области, Министерства региональной безопасности Омской области (в части реализации единой государственной политики на территории Омской области в отношении российского казачества), дает им поручения», — заявляется в тексте документа.
Кроме того, в документе указаны полномочия министра образования Омской области. Отметим, что ранее этот пост был сопряжен с должностью заместителя председателя правительства, которую занимал Иван Кротт.
«Министр образования Омской области — непосредственно исполняет полномочия, возложенные на министерство образования Омской области, а также координирует деятельность государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области», — говорится в документе.
Напомним, что обязанности министра образования Омской области исполняет первый зам Анатолий Полынский.