Соцопрос: 80,4% белорусов доверяют президенту Беларуси

Сообщается, что социологическое исследование «Факторы устойчивого развития» провел аналитический центр ЕсооМ в период с 1 по 21 октября 2024 года. Выборка составила 1580 респондентов. Так, опрашиваемым предлагалось ответить на следующие вопрос: «В какой степени вы доверяете Президенту Республики Беларусь?».