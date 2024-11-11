Соцопрос: 80,4% белорусов доверяют президенту Беларуси

Соцопрос показал, что 80,4% белорусов доверяют президенту Беларуси Александру Лукашенко. Подробности рассказал БелТА директор аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.
Сообщается, что социологическое исследование «Факторы устойчивого развития» провел аналитический центр ЕсооМ в период с 1 по 21 октября 2024 года. Выборка составила 1580 респондентов. Так, опрашиваемым предлагалось ответить на следующие вопрос: «В какой степени вы доверяете Президенту Республики Беларусь?».
По итогам, вариант «доверяю» назвали 80,4% респондентов. Также сказано, что вариант «скорее не доверяю / не доверяю» выбрали 13,6%, а затруднились с ответом 6%.
— Это очень высокая степень доверия. И она обусловлена конкретными делами, теми событиями, которые происходят внутри страны, реакцией на внешние вызовы и угрозы, — заметил директор аналитического центра.
Он подчеркнул, что глава государства заслужил указанное доверие своей работой за 30 лет на посту президента Беларуси.