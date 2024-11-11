Олбани
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Багдат Мусин назвал программистов «фиксиками»

Министр цифрового развития Багдат Мусин поздравил казахстанцев с Днём цифровизации, отметив, что этот праздник, учреждённый в прошлом году, стал символом прогресса и стремления Казахстана к технологическому развитию.

Источник: кадр из видео

В своём посте в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Мусин поделился своей личной историей в IT, рассказав, что занимается цифровыми проектами с 2000 года и видит в этом не просто работу, а смысл жизни. Министр подчеркнул, что ещё со студенческих времён создавал сайты, запускал стартапы и продолжает развивать цифровые инициативы. Его супруга отметила, что заряд его идей сыграл ключевую роль в их жизни, сообщает El.kz.

По словам Мусина, он ещё много лет назад предсказывал, что в будущем холодильники будут самостоятельно заказывать еду, а автомобили — летать. Сегодня эти идеи уже постепенно входят в обиход. Министр пожелал казахстанцам стремиться к великим достижениям и постоянно совершенствовать свои действия, ведь всё остальное зависит от Всевышнего.

Кроме того, Багдат Мусин, являющийся главой Федерации спортивного программирования, обратился к программистам, сравнив их с «фиксиками» — мастерами, которые улучшают и чинят технологии, оставаясь незаметными для большинства.

«Они хотят что-то починить, что-то исправить, что-то сделать лучше для казахстанцев, для вообще жителей страны жителей мира. Я желаю, чтобы те идеи, которые зарождаются, чтобы они реализовывались, чтобы у каждого казахстанца была такая заряженность на свершение идей, все остальное от всевышнего самое главное идти вперёд, действовать и оттачивать свои действия, совершенствовать их», — сказал Багдат Мусин.

праздники