Багдат Мусин назвал программистов «фиксиками»

В своём посте в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Мусин поделился своей личной историей в IT, рассказав, что занимается цифровыми проектами с 2000 года и видит в этом не просто работу, а смысл жизни. Министр подчеркнул, что ещё со студенческих времён создавал сайты, запускал стартапы и продолжает развивать цифровые инициативы. Его супруга отметила, что заряд его идей сыграл ключевую роль в их жизни, сообщает El.kz.
По словам Мусина, он ещё много лет назад предсказывал, что в будущем холодильники будут самостоятельно заказывать еду, а автомобили — летать. Сегодня эти идеи уже постепенно входят в обиход. Министр пожелал казахстанцам стремиться к великим достижениям и постоянно совершенствовать свои действия, ведь всё остальное зависит от Всевышнего.
Кроме того, Багдат Мусин, являющийся главой Федерации спортивного программирования, обратился к программистам, сравнив их с «фиксиками» — мастерами, которые улучшают и чинят технологии, оставаясь незаметными для большинства.
«Они хотят что-то починить, что-то исправить, что-то сделать лучше для казахстанцев, для вообще жителей страны жителей мира. Я желаю, чтобы те идеи, которые зарождаются, чтобы они реализовывались, чтобы у каждого казахстанца была такая заряженность на свершение идей, все остальное от всевышнего самое главное идти вперёд, действовать и оттачивать свои действия, совершенствовать их», — сказал Багдат Мусин.