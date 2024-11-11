Багдат Мусин назвал программистов «фиксиками»

В своём посте в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Мусин поделился своей личной историей в IT, рассказав, что занимается цифровыми проектами с 2000 года и видит в этом не просто работу, а смысл жизни. Министр подчеркнул, что ещё со студенческих времён создавал сайты, запускал стартапы и продолжает развивать цифровые инициативы. Его супруга отметила, что заряд его идей сыграл ключевую роль в их жизни, сообщает El.kz.