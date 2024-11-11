В Башкирии представили новых глав районов

— На прошлой неделе в большинстве районов прошли новые назначения глав администраций муниципалитетов. В Белокатайском районе совет депутатов единогласно назначил на должность главы Лилию Мулланурову. Она всю жизнь посвятила родному району, прошла все этапы работы. Желаем вам успеха, — отметил Радий Хабиров.