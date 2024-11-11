В Башкирии представили новых глав районов

— На прошлой неделе в большинстве районов прошли новые назначения глав администраций муниципалитетов. В Белокатайском районе совет депутатов единогласно назначил на должность главы Лилию Мулланурову. Она всю жизнь посвятила родному району, прошла все этапы работы. Желаем вам успеха, — отметил Радий Хабиров.
Глава республики также представил новых глав администраций города Салавата, Миякинского и Альшеевского районов.
— Новым мэром Салавата стал заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения Альберт Муталов. Миякинский район возглавил Наиль Гумеров, Альшеевский район — Наиль Абелгузин. Они прошли через кадровый конкурс, который проводила администрация Главы. Поздравляем, желаем успехов, пусть у вас все получится, — сказал Радий Хабиров.