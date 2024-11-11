Радий Хабиров поручил обеспечить занятость студотрядов на предприятиях.

«Пусть профильные заместители по линии минсельхоза, промышленности и особенно строительства проведут работу с предприятиями на предмет необходимости рабочей силы летом. После этого встретимся с представителями стройотрядов, с ректорами вузов, поручения дадим, пусть ребята зарабатывают. В наше время мы работали два летних месяца, потом на эти деньги кормились и что-то себе покупали. Да, есть высококвалифицированные виды работ, но есть и такие, которые студотряды могут выполнять. У меня до сих пор лежит “корочка” стропальщика II разряда, в свое время была выстроена целая система. Надо обучить ребят, ведь у них столько энергии. Раньше это была естественная часть студенческой жизни, это хорошая история», — сказал Хабиров.