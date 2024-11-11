Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении контактов с Анголой

«Ангольский народ в тяжелой героической борьбе защитил суверенитет своей страны, добыл право проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, строить экономику для людей, — говорится в поздравлении. — В Беларуси наработан успешный опыт реализации проектов в отраслях сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности, промышленной кооперации, здравоохранения, образования, подготовки персонала для борьбы с природными и техногенными катастрофами. Уверен, что сотрудничество по этим направлениям будет содействовать достижениям в социально-экономическом развитии Анголы».



Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в дальнейшем расширении двусторонних контактов и развитии договорно-правовой базы. «Буду рад приветствовать Вас с визитом в Минске в удобное для Вас время. Предлагаю увеличить обмен делегациями для осуществления практического партнерства в различных сферах», — отметил Президент.



Глава государства пожелал Жоау Лоуренсу доброго здоровья и реализации всех планов, а дружественному ангольскому народу — единства и светлого будущего.