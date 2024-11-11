Мэр Краснодара поручил убрать незаконно припаркованные машины с улицы Ратной Славы

Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил решить проблему незаконно припаркованных автомобилей на улице Ратной Славы. Он дал указание заместителю Владимиру Архипову совместно с соответствующими службами изучить этот вопрос. Планируется более активно использовать эвакуаторы и установить дополнительные запрещающие знаки.
— Улица Ратной Славы — новая и просторная. Жители выразили нам благодарность, я сам убедился в этом, когда присутствовал на открытии в сентябре. Теперь же улица превратилась в парковку. Водителям приходится выезжать на встречную полосу, чтобы объехать припаркованные авто, что недопустимо, — отметил Евгений Наумов.
Владимир Архипов сообщил, что он будет работать над этим вопросом с ГИБДД. Кроме того, к декабрю будет установлено больше дорожных знаков для улучшения транспортного потока.