Мэр Краснодара поручил убрать незаконно припаркованные машины с улицы Ратной Славы

— Улица Ратной Славы — новая и просторная. Жители выразили нам благодарность, я сам убедился в этом, когда присутствовал на открытии в сентябре. Теперь же улица превратилась в парковку. Водителям приходится выезжать на встречную полосу, чтобы объехать припаркованные авто, что недопустимо, — отметил Евгений Наумов.