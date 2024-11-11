Лукашенко обратился к народу Польши, сказав о нормализации отношений

Глава государства в поздравлении заметил, что несмотря на различные сложности, судьба предначертала двум народам жить рядом, укреплять сотрудничество, дружбу, общее христианское и культурное наследие, а также широкие связи в разнообразных отраслях. Он добавил, что сегодняшние потрясения как геополитического, так и регионального характера, жертвами которых становятся обычные люди, в очередной раз напоминают о высокой цене мира. Кроме того, они подтверждают безальтернативность сохранения взаимоуважительных и добрососедских отношений.