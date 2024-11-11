Лукашенко обратился к народу Польши, сказав о нормализации отношений

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 ноября, в понедельник, от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Польши с Днем Независимости и сказал про необходимость нормализации отношений. Об этом информирует пресс-служба президента, передает БелТА.
Глава государства в поздравлении заметил, что несмотря на различные сложности, судьба предначертала двум народам жить рядом, укреплять сотрудничество, дружбу, общее христианское и культурное наследие, а также широкие связи в разнообразных отраслях. Он добавил, что сегодняшние потрясения как геополитического, так и регионального характера, жертвами которых становятся обычные люди, в очередной раз напоминают о высокой цене мира. Кроме того, они подтверждают безальтернативность сохранения взаимоуважительных и добрососедских отношений.
Президент подчеркнул, что именно поэтому Беларусь делает все возможное для того, чтобы упростить путешествия, создать дополнительные возможности для отдыха, посещения близких и родных, налаживания полезных экономических связей.
— Шаг за шагом, по мере того как все больше поляков приезжают в нашу страну в рамках безвизового режима, укрепляется народная дипломатия, растет необходимость возвращения к нормальным отношениям на межгосударственном уровне, — заявил президент Беларуси.
Он выразил уверенность в том, что в скором времени данная естественная потребность обоих обществ будет реализована. Глава государства подчеркнул, что Минск готов в указанном направлении и далее продолжать работу.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко летит на Всемирный саммит по климату в Азербайджан.
Тем временем соцопрос показал, что 80,4% белорусов доверяют президенту Беларуси.
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