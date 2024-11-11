Путин поручил уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 31 декабря 2024 года уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока. Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.