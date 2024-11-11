Путин поручил уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 31 декабря 2024 года уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока. Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Приморского края… внести в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Владивостокской городской агломерации изменения в части, касающейся уточнения мероприятий по созданию города-спутника Владивостока», — говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения — 31 декабря 2024 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.