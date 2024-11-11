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Назначен глава управления административно-технического контроля мэрии Воронежа

На должность руководителя управления административно-технического контроля администрации Воронежа назначен Виталий Черемушкин. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

Виталию Черемушкину 46 лет. Он родился в селе Плясоватка Верхнехавского района Воронежской области. Окончил Воронежский институт МВД России по специальности «Юриспруденция». В 2017 году завершил обучение в магистратуре академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. С 1995-го по 2022 год проходил службу в органах МВД РФ и уголовно-исполнительной системы России. В 2022-м был назначен замруководителя управления административно-технического контроля администрации Воронежа.

29 октября должность главы управления покинул Геннадий Голиков, занимавший ее с 2020 года. По словам мэра Сергея Петрина, он принял такое решение в связи с переходом на новое место работы.