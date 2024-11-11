Назначен глава управления административно-технического контроля мэрии Воронежа

Виталию Черемушкину 46 лет. Он родился в селе Плясоватка Верхнехавского района Воронежской области. Окончил Воронежский институт МВД России по специальности «Юриспруденция». В 2017 году завершил обучение в магистратуре академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. С 1995-го по 2022 год проходил службу в органах МВД РФ и уголовно-исполнительной системы России. В 2022-м был назначен замруководителя управления административно-технического контроля администрации Воронежа.