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Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности Молдовы

На заседании Высшего совета безопасности под председательством Майи Санду будет обсуждаться «проблема политической коррупции».

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду созвала утром в понедельник заседание Высшего совета безопасности (ВСБ) страны, сообщили в пресс-службе аппарата главы государства.

Как отмечается в сообщении, заседание созвано «для обсуждения проблемы политической коррупции и в целях необходимости ускорить и сделать более эффективными меры по борьбе с ней».

Это первое заседание ВСБ с момента переизбрания Санду на президентский пост.

Сообщается также, что по завершении заседания глава государства проведет брифинг, на котором озвучит принятые решения.