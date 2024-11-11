Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности Молдовы

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду созвала утром в понедельник заседание Высшего совета безопасности (ВСБ) страны, сообщили в пресс-службе аппарата главы государства.
Как отмечается в сообщении, заседание созвано «для обсуждения проблемы политической коррупции и в целях необходимости ускорить и сделать более эффективными меры по борьбе с ней».
Это первое заседание ВСБ с момента переизбрания Санду на президентский пост.
Сообщается также, что по завершении заседания глава государства проведет брифинг, на котором озвучит принятые решения.