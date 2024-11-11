ГПК: около 11 тыс. европейцев из списка расширенного безвиза посетили Беларусь

С 19 июля этого года в Беларусь прибыл 10 781 иностранец из 35 стран, включенных в список расширенного безвиза.



Всего с 15 апреля 2022 года Беларусь посетили 999 370 жителей Европы. Из Латвии прибыло 312 682 иностранца, из Литвы — 575 322, из Польши — 100 585.



За прошедшую неделю в Беларусь в безвизовом порядке въехали 4104 гражданина из 38 европейских государств.



Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении «Граница Беларуси».