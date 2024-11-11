Лукашенко обозначил перспективные сферы сотрудничества с Ботсваной

«Результаты голосования еще раз подтвердили прочность ботсванской демократической системы. Убежден, курс устойчивого развития и модернизации страны будет продолжен под Вашим руководством. Минск заинтересован в наращивании долгосрочных связей с Габороне. Мы имеем перспективы сотрудничества в сфере обеспечения продовольственной безопасности и трансфера технологий в отраслях сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, информационно-коммуникационных технологий», — подчеркнул Александр Лукашенко.



Глава государства подтвердил готовность белорусской делегации высокого уровня посетить с визитом Ботсвану в декабре этого года, чтобы принять участие и внести конструктивный вклад в результаты работы Третьей международной конференции ООН по странам, не имеющим выхода к морю.



Президент пожелал Думе Боко доброго здоровья и успехов на новом ответственном посту.