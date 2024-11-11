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Стимулирующую выплату получили около 600 молодых учителей в Челябинской области

Стимулирующую выплату получили около 600 молодых учителей в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Почти 600 молодых специалистов, устроившихся на работу сразу после окончания учебных заведений, получили в этом году региональную выплату», — сказал министр образования и науки Виталий Литке.

Ранее сообщалось, что на нее могут рассчитывать начинающие учителя, отработавшие полный 2023/2024 учебный год и продолжающие трудовую деятельность в этой же школе.

К молодым специалистам относятся педагоги до 35 лет с профильным образованием, окончившие ссуз или вуз и приступившие к работе после выпуска, ранее не осуществлявшие педагогическую деятельность. Единовременная выплата производится на протяжении трех лет, с ежегодным увеличением размера: 60 тыс. рублей — при стаже работы один год, 100 тыс. — два года и 140 тыс. — три года.

образование