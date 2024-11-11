Стимулирующую выплату получили около 600 молодых учителей в Челябинской области

К молодым специалистам относятся педагоги до 35 лет с профильным образованием, окончившие ссуз или вуз и приступившие к работе после выпуска, ранее не осуществлявшие педагогическую деятельность. Единовременная выплата производится на протяжении трех лет, с ежегодным увеличением размера: 60 тыс. рублей — при стаже работы один год, 100 тыс. — два года и 140 тыс. — три года.