Хабиров раскритиковал и.о. главы Минобра за слишком затянутый доклад

«Вы мне уже 5 минут про одно рассказываете, — возмутился Хабиров, прерывая доклад Яримова. — Мы же за эффективность всегда, поэтому вкратце должны докладывать. Вы представляете министерство, которое отвечает за 1,5 тыс. школ. Не хотите рассказать, как будет организовано празднование Нового года там? Если нет, то давайте перенесем ваш доклад на следующий раз».