Хабиров раскритиковал и.о. главы Минобра за слишком затянутый доклад

Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал доклад и.о. министра образования и науки республики Альберта Яримова за отсутствие лаконичности в докладе. На оперативном совещании правительства 11 ноября он прервал его выступление.
Яримов начал рассказывать об организации республиканской новогодней елки и успел сказать буквально несколько предложений. Ранее про это же мероприятие вкратце рассказала и.о. министра культуры республики Амина Шафикова.
«Вы мне уже 5 минут про одно рассказываете, — возмутился Хабиров, прерывая доклад Яримова. — Мы же за эффективность всегда, поэтому вкратце должны докладывать. Вы представляете министерство, которое отвечает за 1,5 тыс. школ. Не хотите рассказать, как будет организовано празднование Нового года там? Если нет, то давайте перенесем ваш доклад на следующий раз».
Яримов в ответ сообщил, что для всех школьников в этом году в период новогодних каникул пройдут семейные игры. Утренники, по его словам, пройдут в плановом режиме, с учетом эпидемиологической ситуации.