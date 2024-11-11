DM: Дональд Трамп планирует выслать принца Гарри из страны

Иммиграционные свидетельства принца могут быть раскрыты в ближайшее время, что ставит под сомнение его легальный статус в стране. С приходом Трампа к власти администрация Джо Байдена больше не сможет защищать его.
Визовый статус принца Гарри оказался под вопросом после его признания в мемуарах 2023 года об употреблении наркотиков. По действующим правилам, такие сведения должны были быть указаны в его иммиграционных документах. Тем не менее агентство, отвечающее за контроль въезда иностранцев, отказалось раскрывать данные о принце, передает издание.
В начале августа Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые пообщались с журналистами спустя три года после скандального интервью. Основной темой нового разговора стала массовая критика и травля герцогов в Сети.
В середине июня королевский эксперт и биограф Том Куинн сообщил, что проживающий в США принц Гарри начал поиски постоянного жилья в Великобритании.