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DM: Дональд Трамп планирует выслать принца Гарри из страны

После инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа принц Гарри может столкнуться с угрозой депортации. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщила газета Daily Mail.

Источник: AP 2024

Иммиграционные свидетельства принца могут быть раскрыты в ближайшее время, что ставит под сомнение его легальный статус в стране. С приходом Трампа к власти администрация Джо Байдена больше не сможет защищать его.

Визовый статус принца Гарри оказался под вопросом после его признания в мемуарах 2023 года об употреблении наркотиков. По действующим правилам, такие сведения должны были быть указаны в его иммиграционных документах. Тем не менее агентство, отвечающее за контроль въезда иностранцев, отказалось раскрывать данные о принце, передает издание.

В начале августа Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые пообщались с журналистами спустя три года после скандального интервью. Основной темой нового разговора стала массовая критика и травля герцогов в Сети.

В середине июня королевский эксперт и биограф Том Куинн сообщил, что проживающий в США принц Гарри начал поиски постоянного жилья в Великобритании.

Трамп Дональд