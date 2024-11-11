DM: Дональд Трамп планирует выслать принца Гарри из страны

Визовый статус принца Гарри оказался под вопросом после его признания в мемуарах 2023 года об употреблении наркотиков. По действующим правилам, такие сведения должны были быть указаны в его иммиграционных документах. Тем не менее агентство, отвечающее за контроль въезда иностранцев, отказалось раскрывать данные о принце, передает издание.