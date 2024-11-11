Путин поручил начать реализацию плана по развитию Большого Уссурийского

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил начать с 2025 года реализацию совместного с КНР плана по развитию острова Большой Уссурийский, сообщается на сайте Кремля.
Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Хабаровского края с учетом ранее данного поручения утвердить план мероприятий (“дорожную карту”) по осуществлению совместно с Китайской Народной Республикой проекта по развитию острова Большой Уссурийский и обеспечить начиная с 2025 года его реализацию, предусмотрев мероприятия по созданию на острове транспортной и приграничной инфраструктуры, включая подъездную автомобильную дорогу, насыпную площадку и пункт пропуска через российско-китайскую государственную границу», — говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля 2025 года, далее — один раз в год; ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.