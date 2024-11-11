В Самаре пройдет административная реформа местного самоуправления

«Наша задача — сделать так, чтобы новая система работала. При этом мы должны сохранить все плюсы, которые есть в текущей системе. Главное так же, чтобы по итогам реформы люди увидели изменения к лучшему — что во дворе чисто, что в доме тепло, что все в порядке. Для простого человека не важно, как работает система, главное, чтобы он жил в достойных условиях. А это — наша основная задача», — отметила Депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, член комитета по здравоохранению, демографии и социальной политики Вера Попова.