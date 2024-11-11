В Самаре пройдет административная реформа местного самоуправления

На прошлой неделе, 8 ноября, на заседании Общественной палаты Самары состоялось обсуждение преобразования системы местного самоуправления. На данный момент в областной столице действует двухуровневая система, введенная в 2014 году. Самара имеет статус городского округа, а каждый из 9 внутригородских районов имеет статус самостоятельного муниципального образования. Такое деление принято только в нескольких городах Российской Федерации, в остальных действует одноуровневая система. Принцип одноуровневой системы хотят закрепить на федеральном уровне, соответствующий закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» уже принят в первом чтении в Государственной Думе РФ.
На совещании обсудили информирование населения о переход на новую систему самоуправления.
«По мнению экспертов, существующая система показала низкую эффективность, породила разночтения и исключение единоначалия в процессах управления территорией города-миллионника. Нам предстоит не простая работа, ориентированная на преобразование городского округа Самара», — обратился к участникам заседания Председатель Общественной палаты Самары Габибулла Хасаев.
В ходе встречи были рассмотрены проблемы существующей двухуровневой системы городского округа. В числе минусов были отмечены — дублирование и дробление городских полномочий, бюджетную необеспеченность районов, усложнение решения проблемных и текущих вопросов, размывание правового поля, неоправданное увеличение субъектов закупочного процесса, несоответствие двухуровневого устройства местного самоуправления принципам целостности и стройности единой системы публичной власти, существенные финансовые затраты на содержание аппаратов и обслуживание Советов депутатов внутригородских районов.
«Переход к одноуровневой системе управления областным центром, с одной стороны, позволит оптимизировать управление городским хозяйством, устранить дублирование функций, а с другой стороны, обеспечит более сбалансированное распределение ресурсов, повысит ответственность за решение конкретных задач», — отметил и.о. главы города Самары Иван Носков.
В целях оценки эффективности работы двухуровневой системы устройства органов местного самоуправления Самары в 2019 году комитетом по местному самоуправлению Самарской Губернской Думы проводилось анкетирование депутатов и представителей ТОС, проводился анализ бюджетной политики внутригородских районов.
«Наша задача — сделать так, чтобы новая система работала. При этом мы должны сохранить все плюсы, которые есть в текущей системе. Главное так же, чтобы по итогам реформы люди увидели изменения к лучшему — что во дворе чисто, что в доме тепло, что все в порядке. Для простого человека не важно, как работает система, главное, чтобы он жил в достойных условиях. А это — наша основная задача», — отметила Депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, член комитета по здравоохранению, демографии и социальной политики Вера Попова.
Ранее прошли заседания общественных объединений и общественных организаций внутригородских районов об информировании о преобразовании городского округа Самара Самарской области.
«В обсуждении вопроса приняли участие почти 300 человек — представителей общественности. Так как устройство органов местного самоуправления, а особенно представительной ветви власти, — это решение, прежде всего, горожан. Жители должны располагать всей полнотой информации по вопросу инициативы реформы местного самоуправления, чтобы выразить свое мнение о преобразовании города», — рассказал Председатель комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты г. о. Самара Сергей Семченко.
По итогам рабочей встречи члены Общественной палаты рекомендовали Главе Самары направить обращение в городскую Думу для выявления мнения населения о преобразовании городского округа Самара Самарской области. Следующим шагом будет проведение публичных слушаний по вопросу инициативы реформы местного самоуправления. Все желающие смогут направить свое мнение удобным для себя способом в Думу городского округа Самара. По завершении публичных слушаний все мнения, замечания предложения горожан будут обобщены и обнародованы.
Напомним, что о преобразовании городского округа Самара ранее говорил Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он подчеркнул, что сегодня стоит задача изменить сложившуюся систему и перейти к одноуровневой системе местного самоуправления.