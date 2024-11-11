Около двух тысяч волгоградцев направят на срочную службу в осенний призыв

Отправка первых команд в войска со сборного пункта Волгоградской области стартовала 20 октября. Все призывники прошли дополнительное медицинское освидетельствование, дактилоскопическое исследование и профессионально-психологический отбор, получили военную форму по сезону, персональную электронную карту военнослужащего и банковскую карту для начисления денежного довольствия.
Все призывники будут проходить военную службу на территории Российской Федерации. Примерно треть из них направят в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.
«Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции на территориях новых субъектов Российской Федерации привлекаться не будут», — подчеркнули в военном комиссариате.
Также отмечается, что срок военной службы по призыву не изменился — он составляет 12 месяцев.