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Около двух тысяч волгоградцев направят на срочную службу в осенний призыв

Как рассказали сотрудники Военного комиссариата Волгоградской области, осенний призыв — 2024 проходит в установленные законодательством Российской Федерации сроки — с 1 октября по 31 декабря.

Отправка первых команд в войска со сборного пункта Волгоградской области стартовала 20 октября. Все призывники прошли дополнительное медицинское освидетельствование, дактилоскопическое исследование и профессионально-психологический отбор, получили военную форму по сезону, персональную электронную карту военнослужащего и банковскую карту для начисления денежного довольствия.

Все призывники будут проходить военную службу на территории Российской Федерации. Примерно треть из них направят в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

«Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции на территориях новых субъектов Российской Федерации привлекаться не будут», — подчеркнули в военном комиссариате.

Также отмечается, что срок военной службы по призыву не изменился — он составляет 12 месяцев.